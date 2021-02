quarrata. INIZIA LA DISTRIBUZIONE DI DIECI MASCHERINE A TESTA NELLE FRAZIONI

Oggi sabato 6 febbraio, parte la terza distribuzione di mascherine organizzata dal Comune di Quarrata in ogni frazione del territorio

QUARRATA. Oggi sabato 6 febbraio la distribuzione è prevista la mattina (dalle 9.30 alle 12) a Colle (piazza della chiesa) e a Buriano (davanti al Circolo) e il pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) a Tizzana (piazza della Chiesa) e a Montorio (in piazza).

Domani domenica 7 febbraio le mascherine saranno consegnate la mattina (dalle 9.30 alle 12) a Lucciano (parcheggio Gabriella Spalletti) e a Ferruccia (piazza della chiesa) e il pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) a Caserana (parcheggio adiacente il giardino Serafina Nesti) e a Santonuovo (pressi farmacia).

Dopo questo fine-settimana la distribuzione proseguirà da mercoledì 10 fino a sabato 13 febbraio, dalle 9 alle 13, in piazza Risorgimento, per poi continuare nelle frazioni il prossimo weekend: sabato 13 febbraio, la mattina a Montemagno (vicino al circolo) e a Valenzatico (parcheggio presso fontanello) e il pomeriggio a Forrottoli (slargo accanto al circolo) e a Barba (parcheggio davanti alla chiesa); domenica 14 febbraio la mattina a Vignole (parcheggio della chiesa) e a Catena (piazza della chiesa) e il pomeriggio a Olmi (parcheggio via IV Novembre) e a Casini (piazza della chiesa).

Attraverso un’applicazione web della Regione Toscana verrà letto il codice della tessera sanitaria che ogni cittadino dovrà presentare al personale presente nei punti di distribuzione.

Il Comune ha organizzato la distribuzione attraverso la propria Protezione civile e con il supporto operativo delle associazioni di volontariato Vab Quarrata, Associazione Nazionale Alpini Gruppo Pistoia, Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Pistoia, il gruppo di Pistoia del Corpo italiano soccorso Ordine di Malta.

[comune di quarrata]