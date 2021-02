quarrata. INIZIATA LA DISTRIBUZIONE DI DIECI MASCHERINE A TESTA NELLE FRAZIONI

Oggi la consegna avverrà a Lucciano, Ferruccia, Caserana e Santonuovo

QUARRATA. È iniziata ieri mattina dalle frazioni collinari di Buriano e Colle la distribuzione gratuita di 10 mascherine a testa. Già erogate 3.160 mascherine soltanto nel corso della mattinata. Nel pomeriggio di ieri la distribuzione è proseguita a Tizzana (piazza della Chiesa) e a Montorio (in piazza) mentre per oggi domenica 7 febbraio la mattina (dalle 9.30 alle 12) a Lucciano (parcheggio Gabriella Spalletti) e a Ferruccia (piazza della chiesa) e il pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) a Caserana (parcheggio adiacente il giardino Serafina Nesti) e a Santonuovo (pressi farmacia).

Per ricevere le mascherine basterà presentare la propria tessera sanitaria. È possibile portare anche quelle di altre persone (ad esempio familiari, vicini di casa o conoscenti che hanno difficoltà a spostarsi da casa).

La prossima settimana la distribuzione ripartirà da piazza Risorgimento, da mercoledì 10 fino a sabato 13 febbraio, dalle 9 alle 13, in, per poi continuare nelle frazioni il prossimo weekend: sabato 13 febbraio, la mattina a Montemagno (vicino al circolo) e a Valenzatico (parcheggio presso fontanello) e il pomeriggio a Forrottoli (slargo accanto al circolo) e a Barba (parcheggio davanti alla chiesa); domenica 14 febbraio la mattina a Vignole (parcheggio della chiesa) e a Catena (piazza della chiesa) e il pomeriggio a Olmi (parcheggio via IV Novembre) e a Casini (piazza della chiesa).

Il Comune ha organizzato la distribuzione attraverso la propria Protezione civile e con il supporto operativo delle associazioni di volontariato Vab Quarrata, Associazione Nazionale Alpini Gruppo Pistoia, Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Pistoia, il gruppo di Pistoia del Corpo italiano soccorso Ordine di Malta.

[comune di quarrata]