quarrata. “INSIEME ARRIVIAMO DOVE C’È BISOGNO”

QUARRATA. L’associazione Pozzo di Giacobbe da più di 30 anni è in prima linea accanto alle persone in difficoltà del nostro territorio. Ogni giorno accogliamo famiglie, giovani e anziani con professionalità e passione, cercando di prendercene cura ed essere di sostegno nel momento del bisogno.

In questi ultimi mesi, come molte attività, anche la nostra associazione si è dovuta in larga parte fermare a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e i servizi rivolti alle persone meno fortunate hanno subito sospensioni. Quest’anno più di altre volte, il 5xMille per noi rappresenta un’occasione importante per ripartire e tornare ad occuparci pienamente di chi fa più fatica. Non vogliamo che a pagare il prezzo più alto di questa situazione siano le persone più fragili.

Se conosci le nostre attività e riconosci il valore che l’Associazione Pozzo di Giacobbe rappresenta per il nostro territorio, ti chiediamo di donarci il tuo 5xMille in sede di dichiarazione dei redditi, e di invitare anche altri a farlo. In questo anno così particolare, il tuo aiuto per noi è ancora più importante. Per scegliere il “Pozzo di Giacobbe” sulla dichiarazione dei redditi, sul modello 730, sull’Unico o sul Cud, firma nello spazio riservato alle onlus (in alto a sinistra) e inserisci il Codice Fiscale dell’Associazione: 90005840476

Tutti possono destinare il 5xMille dell’imposta sul reddito. È un meccanismo simile all’ 8xMille ma non lo sostituisce: si può decidere di destinare entrambe le quote. È un aiuto che non costa niente; in caso di mancata scelta la quota viene ripartita tra gli enti accreditati in proporzione alle scelte espresse.

Sul nostro sito, nella pagina dedicata al 5xMille, puoi scoprire quanto abbiamo ricevuto negli anni e come sono stati investiti i fondi raccolti con il 5xMille.

https://www.pozzodigiacobbe-onlus.com/5xmille/

Grazie per il sostegno che vorrete darci.

