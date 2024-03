quarrata. INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI DAVANTI ALLA SCUOLA

A Casini in via Statale 517 una nonna stava accompagnando la nipote alla scuola di infanzia Margherita Hack

QUARRATA. Poteva finire in tragedia l’incidente stradale avvenuto stamani lungo la Statale 66 a Casini proprio di fronte alla scuola dell’infanzia Margherita Hack.

Una nonna di nazionalità cinese è stata investita da una auto mentre sulle strisce pedonali stava accompagnando la nipote a scuola. Una auto. forse a causa di problemi di visibilità ha urtato la signora che è finita rovinosamente contro il parabrezza cadendo a terra.

La donna a quanto sembra teneva in braccio la piccola che miracolosamente non ha riportato danni materiali. Immediata la richiesta di aiuto al 112 che ha inviato sul posto una ambulanza provvedendo poi al trasporto di entrambi al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

L’incidente, avvenuto sotto gli occhi di diversi genitori, riapre in modo preponderante il problema della sicurezza per alunni e genitori della scuola che attendono da tempo la conclusione dei lavori per il nuovo ingresso all’edificio scolastico su via Falcone Borsellino. I lavori sarebbero finiti.

“Non ho idea — interviene Stefano Nigi del gruppo consiliare della Lega — di quando abbiano intenzione di far passare i pulmini da via Falcone e Borsellino…Ci sono comunque diverse criticità di non facile superamento, criticità che ci hanno sempre portato a votare contro quel parcheggio: i bambini devono scendere in uno spazio scoperto in discesa distante una trentina di metri dall’asilo, il personale Ata non può accoglierli perché per regolamento non può uscire in nessun caso dal perimetro del plesso e quando piove ci saranno evidenti disagi, tenendo anche conto che i posti del parcheggio sono solo otto e verranno verosimilmente occupati tutti dal personale docente”.

“Manca poi del tutto — conclude — un collegamento pedonale con la via Statale per cui credo saranno costretti per forza a tenere aperti i due ingressi con quello che ne consegue”.

L’Istituto Comprensivo Mario Nannini in considerazione della pericolosità della Statale avrebbe chiesto al Comune di Quarrata la presenza pressocchè costante dei vigili urbani davanti all’edificio scolastico nei momenti di entrata e di uscita.

