quarrata. ISTAT, PARTITA L’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

Da ieri 23 febbraio fino al 31 marzo saranno raccolte a campione informazioni sugli aspetti della vita quotidiana

QUARRATA. Dal 23 febbraio al 31 marzo 2023 alcune famiglie del Comune di Quarrata saranno tenute a rispondere ad un’indagine campionaria Istat denominata Indagine Multiscopo sulle famiglie – Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ 2023).

L’indagine fa parte di un sistema integrato di indagini sociali – le indagini multiscopo sulle famiglie – e rileva informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie.

A partire dal 1993, l’indagine viene svolta ogni anno. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno e se sono soddisfatti del funzionamento di quei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zona in cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita sono i temi indagati.

L’indagine rientra nel Programma statistico nazionale che comprende l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese.

La metodologia di rilevazione prevede che, terminato il periodo previsto per la compilazione online (20 febbraio 2023), un rilevatore comunale, munito di cartellino identificativo, si rechi presso l’abitazione della famiglia, per rivolgere le domande del questionario a tutti i suoi componenti.

Per la precisione le informazioni vengono raccolte tramite un questionario elettronico presente sul tablet del rilevatore (Scheda generale, Questionario familiare e Questionario individuale A), somministrato per intervista dal rilevatore stesso (tecnica CAPI), e un questionario cartaceo (Questionario individuale B) di colore verde, che è destinato all’autocompilazione da parte di ogni componente della famiglia.

Pertanto, le famiglie che non hanno compilato il questionario in autonomia su internet (fase CAWI) verranno contattate da un rilevatore per procedere all’intervista faccia a faccia attraverso l’uso di un tablet (fase CAPI).

L’intervista presso il domicilio avverrà nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

