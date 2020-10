quarrata. ISTITUTO COMPRENSIVO NANNINI, DA DOMANI RIPRENDONO LE LEZIONI CON TEMPO LUNGO

Il presidente del consiglio di istituto Daniele Ferranti ai genitori: “Attraverso il dialogo possiamo porre rimedio alle difficoltà organizzative quotidiane e particolarmente pressanti di questo periodo”

QUARRATA. Con la Circolare 60 della Preside dell’Istituto Nannini, da domani riprendono le lezioni con tempo lungo dalle ore 8 alle ore 16 anche per quelle classi (2D / 3D / 4D di Vignole e 2 e 3 di Catena) che inizialmente, causa mancanza di insegnanti, avevano dovuto rinunciare al tempo pieno per i primi due giorni di questa settimana.

Un anno difficile sotto tanti punti di vista che — dichiara Daniele Ferranti (Presidente del Consiglio di Istituto IC Nannini) dovrà vedere genitori, insegnanti, personale Ata e istituzioni collaborare per risolvere e affrontare le problematiche che si presenteranno di volta in volta.

Ringrazio, per il lavoro svolto insieme nel fine settimana, l’Amministrazione Comunale e in particolar modo l Assessore Lia Colzi e il Responsabile del servizio Pubblica Istruzione Alessandro Landini che, attraverso le segnalazioni del Consiglio di Istituto e delle Fiduciarie, sono riusciti ad assicurare il servizio scuolabus ai bambini che uscivano alle 13, orario che metteva le loro famiglie in difficoltà.

Ringrazio inoltre la Preside Patrizia Tesi e tutti i membri del Consiglio di Istituto (docenti e genitori) che insieme hanno collaborato affinché attraverso la lista MAD (Messa a disposizione) si potesse reperire personale utile a tornare alla normalità assicurando a tutti i bambini le stesse ore di istruzione.

Comprendiamo — conclude Daniele Ferranti —la rabbia di molti genitori che, come noi, vorrebbero sempre il meglio per i nostri bambini. Dobbiamo però capire la situazione e cercare attraverso il dialogo di porre rimedio alle difficoltà organizzative quotidiane e particolarmente pressanti di questo periodo.

Per questo, come Consiglio di Istituto, abbiamo attivato una casella di posta elettronica per farci portavoce delle istanze dei genitori e poter, come questa volta, adoperarci nel più breve tempo possibile nella risoluzione del problema. La mail è istitutonannini@virgilio.it