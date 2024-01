quarrata. LA BIBLIOTECA “GIOVANNI MICHELUCCI” RIAPRE DOPO L’ALLUVIONE

Da lunedì 8 gennaio nell’atrio dell’edificio di piazza Agenore Fabbri limitata a prestito e restituzione

QUARRATA. Da lunedì 8 gennaio 2024 la biblioteca Michelucci riapre, limitatamente al servizio di prestito e restituzione, nell’atrio della biblioteca nei seguenti orari: lunedì-martedì. giovedì e venerdì dalle 14 alle 17; mercoledì e sabato dalle 9 alle 12.

Sarà possibile: restituire i prestiti scaduti oppure scegliere altri documenti per il prestito tra quelli esposti nell’atrio.

Nell’atrio saranno esposte le migliori proposte e le novità editoriali per adulti e bambini.

Per i materiali che si trovano sugli scaffali della biblioteca sarà necessario fare prima la prenotazione dal catalogo online della Rete documentaria della provincia di Pistoia (REDOP) all’indirizzo: https://biblio.comune.pistoia.it e, una volta prenotato, attendere comunicazione di pronto al prestito da parte dei bibliotecari (sms o mail) prima di passare per il ritiro.

Se serve aiuto nell’uso del catalogo è possibile visionare il video tutorial pubblicato sul canale Biblioteca Quarrata di YouTube o sul profilo Facebook Biblioteca Giovanni Michelucci di Quarrata.

Al momento non sarà possibile richiedere prestiti interbibliotecari ne’ restituire a Quarrata libri presi presso altre biblioteche della rete.

