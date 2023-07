quarrata. LA “FESTA DI ADDIO” DI ANTONIO VERMIGLI

Amici provenienti da ogni parte d’Italia per l’ultimo saluto al responsabile nazionale della Rete Radié Resch e punto di riferimento per associazioni di solidarietà internazionale. C’era anche don Luigi Ciotti e lo scrittore Mauro Corona

QUARRATA. Il popolo e gli amici della Marcia per la Giustizia ma anche i rappresentanti di quella Chiesa di confine, in prima linea con i poveri, gli esclusi, i migranti erano questo pomeriggio nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole per la “festa” di addio a Antonio Vermigli, un “benefattore insostituibile” come l’ha definito lo scrittore Mauro Corona, presente insieme a tanti altri alle esequie.

Ha disdetto gli impegni precedentemente presi ed era a concelebrare con gli altri presbiteri anche don Luigi Ciotti, il fondatore storico del gruppo Abele e dell’Associazione Libera contro le mafie. don Alessandro Santoro dalle Piagge, don Luigi Verdi della fraternità di Romena, don Massimo Biancalani di Vicofaro, il vicario della diocesi di Pistoia don Cristiano D’Angelo e altri.

La messa è stata celebrata da don Enzo Benesperi, a lungo missionario in Brasile, amico e quasi come un padre per Vermigli, che lo aveva perso in tenera età. E’ toccato a lui brevemente all’inizio della celebrazione, tracciare un breve profilo di quello che ha rappresentato Antonio Vermigli per quanti hanno avuto modo di incontrarlo Poi al termine della partecipata celebrazione, prima della benedizione della salma e dell’incensazione c’è stato il lungo omaggio civile con gli interventi tra gli altri di don Luigi Ciotti, la lettura da parte di Stefano Marini del messaggio di don Paolo Tofani, l’intervento del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e quello di Tommaso Vermigli, uno dei figli di Antonio. Tutti hanno ricordato il lungo lavoro di promozione umana intessuto a vari livelli in Italia e in vari paesi del Terzo Mondo.

Tommaso Vermigli ha ricordato anche il rapporto di amicizia con il presidente del Brasile Lula Da Silva e la promessa (ricevuta in questi giorni) di voler rendere omaggio alla sua tomba quando verrà in Italia.

Come aveva promesso qualche giorno fa al padre Tommaso ha ribadito che a Settembre la marcia per la giustizia si terrà regolarmente e sarà quella anche l’occasione per ricordare Antonio Vermigli. Durante la messa sono state raccolte offerte che saranno destinate ai progetti portati avanti dalla Rete Radiè Resch.

Nel video a questo link https://www.facebook.com/1611132970/videos/1310680239874676/ una buona parte de saluti civici tenuti nel corso della celebrazione funebre di questo pomeriggio.

Andrea Balli

