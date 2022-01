quarrata. LA LEGA TRACCIA UN BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO NEL 2021

“Circa un terzo tra mozioni e interrogazioni presentate in Consiglio Comunale sono state accolte dalla maggioranza”. Stefano Nigi e Giancarlo Noci: “Un anno di crescita per il nostro movimento sul territorio comunale”

QUARRATA. Con la fine del 2021 e l’inizio del 2022 anche per il gruppo Consiliare della Lega di Quarrata è tempo di bilanci.

“Il 2021 è stata sicuramente un anno difficile, un anno particolare a causa delle restrizioni dovute alla pandemia — dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Stefano Nigi – un anno che ci ha visti impegnati nella nostra attività di consiglieri oltre che nel nostro ruolo di controllo, con ispezioni di tutti i luoghi di pertinenza comunale come cantieri, scuole, cimiteri, acquisizione e lettura di atti.

Anche nella stesura e presentazione in Consiglio di 21 mozioni, 20 interrogazioni e vari emendamenti, dietro ognuno di questi atti ci sono ore di ascolto delle persone che ci segnalano i problemi, ispezioni e costatazioni sul posto, oltre alla stesura e alla presentazione degli stessi.

In queste mozioni e interrogazioni abbiamo affrontato, discusso e provato a cercare soluzioni ai più svariati problemi dei cittadini: Ci siamo occupati della mancanza d’acqua nella frazione di Lucciano, abbiamo chiesto l’aumento e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali (rifiutati), il ripristino del manto stradale e della segnaletica sul ponte delle Caserana oltre a interrogare l’Amministrazione sulla stabilità dello stesso.

Ci siamo interessati della carenza cronica di parcheggi alla Casa della Salute, dove abbiamo proposto di pagare in contanti i ticket sanitari. Come ormai purtroppo annosa consuetudine ci siamo occupati del degrado dei nostri cimiteri: chiedendo la videosorveglianza per evitare l’annoso problema del furto e riciclaggio di arredi sacri (rifiutata), abbiamo chiesto e ottenuto che i cancelli d’ingresso fossero tutti restaurati e muniti cartello con orario di apertura e chiusura, abbiamo ottenuto che fosse rimossa una evidente situazione di pericolo in quello della Ferruccia, abbiamo ottenuto che fossero messi a norma la ringhiera e l’impianto elettrico di quello di Lucciano, abbiamo segnalato un muro completamente distaccato e il costante degrado degli esterni di quello di Santallemura.

Nei mesi di lockdown abbiamo presentato tre mozioni riguardo all’emergenza sanitaria, una perché non venissero sprecate dosi di vaccino presso la Casa della Salute, una perché venissero effettuati tamponi gratuiti alla popolazione scolastica per evitare classi in isolamento (ambedue neanche prese in considerazione dalla maggioranza), una perché venissero ridotte tasse e rifiuti comunali alle attività danneggiate dalla permanenza in zona Rossa (accettata solo per quanto riguarda la Tari).

Durante l’estate ci siamo occupati dei tre incendi che hanno riguardato Quarrata, chiedendo di far rispettare le ordinanze che prevedono lo sfalcio dell’erba e la ripulitura dei terreni, chiedendo una nuova mappatura (l’ultima e del 1954) dei sentieri e delle strade poderali e vicinali del Montalbano con la riapertura di quelli di libero passo indebitamente chiusi.

Sul fronte amministrativo abbiamo chiesto e ottenuto lo sportello del Garante dei Disabili, la partecipazione del Comune al progetto “facciamo luce sull’Endometriosi”, abbiamo ottenuto che il Comune chiedesse al Governo l’accesso per la Polizia Municipale alle banche dati del Ministero degli Interni SDI, abbiamo chiesto maggiore vigilanza sulle norme della Sicurezza sul lavoro (rifiutata).

In materia di sicurezza ci siamo occupati dei costanti atti vandalici, perpetrati da alcuni minorenni (guai a chiamarli Baby gang) in piazza Fabbri e via Lenzi chiedendo maggiore vigilanza della Polizia Municipale anche in borghese (non solo rifiutata ma maggioranza e 5stelle hanno espresso solidarietà verso i genitori dei ragazzi autori di questi atti).

Abbiamo chiesto una seria disinfestazione biologica contro le zanzare che partisse dal mese di aprile (cosa che inspiegabilmente ha suscitato l’ilarità non solo della maggioranza, ma anche di parte dell’opposizioni, si vede che sono tutti resistenti alle punture), abbiamo segnalato il degrado dei sentieri del Bosco di Villa la Magia e del parco giochi per bambini li esistente.

Ci siamo occupati poi dell’Arboretum di Ferruccia, della fogna costruita nei primi anni 2000 costata milioni di euro e mai utilizzati e della sicurezza della torre piezometrica di via Arcoveggio. Abbiamo poi costantemente interrogato l’Amministrazione in merito alla sicurezza antisismica delle nostre Scuole”.

“Anche sul piano politico— continua Giancarlo Noci Consigliere comunale e storico Segretario e Commissario della Lega— questo anno particolare fatto di restrizioni e di ridotti contatti umani è stato comunque un anno di crescita e di costante radicamento del nostro movimento sul territorio, un anno molto impegnativo che oltre nelle attività del consiglio comunale ci ha praticamente visto tutti i sabati impegnati nei banchetti per il Tesseramento (con un incremento degli iscritti) e per la sacrosanta raccolta firme per i Referendum sulla Giustizia, referendum su cui probabilmente voteremo in primavera, e che sono sempre più attuali e necessari dopo la scarcerazione dell’assassino del giovane Niccolò Ciatti per un cavillo burocratico e i tanti casi di interpretazione distorta e a orologeria della giustizia che si susseguono“.

Conclude il Capogruppo Stefano Nigi: “Come potete vedere molti dei provvedimenti proposti in Consiglio sono stati respinti dalla maggioranza, ma circa un terzo sono stati approvati e ciò per me e il mio collega Giancarlo Noci è sicuramente motivo di soddisfazione, ma anche motivo di frustrazione per i tanti provvedimenti logici e di buon senso che ci siamo visti bocciare con motivi a dir poco pretestuosi.

L’anno appena iniziato sarà un anno molto impegnativo, dovremo affrontare le elezioni comunali, sicuramente ripartiremo dai tanti provvedimenti che in questi anni ci sono stati bocciati. Noi siamo pronti e soprattutto non siamo soli, come sempre abbiamo il costante supporto delle donne e degli uomini della nostra sezione, in questi anni cresciuti numericamente e qualitativamente”.

Gruppo Consiliare Lega Quarrata