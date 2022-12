quarrata. LA MORTE DELL’IMPRENDITORE GIOVANNI NERINI

Il ricordo della Nerini Spa e del sindaco Gabriele Romiti. I funerali si terranno sabato 24 dicembre alle 9 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Cimabue

QUARRATA. Si terranno sabato 24 dicembre alle 9 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano in Violina a Quarrata i funerali di Giovanni Nerini, socio fondatore della Nerini Spa, nota azienda quarratina di articoli per piccole grandi aziende nel settore della tappezzeria, con sede in via Vecchia Fiorentina.

“Giovanni -—scrivono dalla Nerini Spa —si è da sempre distinto per il forte impegno e la passione per il suo lavoro, la disponibilità verso tutti e verso l’azienda che ha guidato per tanti anni, con l’aiuto dei figli e della moglie”.

“Con Giovanni, grandissimo imprenditore — ricorda il sindaco Gabriele Romiti —se ne va una fetta importante e fondamentale della storia del mondo economico di Quarrata.

Giovanni è riuscito a sostenere anche in momenti di grande crisi il distretto economico quarratino, collocando sul mercato prodotti di altissima qualità. Al suo fianco, per supportarlo, c’è stata sempre la moglie Anna”.

“Pratese di origine, ma quarratino doc di adozione —continua Romiti ¯ Giovanni decise negli anni ottanta di spostare la sede storica dell’azienda da Prato a Quarrata, in via vecchia Fiorentina primo tronco, sede poi più volte ampliata.

Io, l’amministrazione tutta e la città stringono in un grande abbraccio la moglie Anna e i figli Alessandro e Cristina”.

L’azienda Nerini rimarrà chiusa per lutto domani 23 dicembre.