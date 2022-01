quarrata. LA POLIZIA MUNICIPALE PRESENTA I DATI SULLA ATTIVITÀ DEL 2021

Presenza sul territorio, sicurezza stradale e contrasto agli illeciti ambientali: sono queste alcune delle attività che hanno impegnato la Polizia Municipale di Quarrata nel corso del 2021

QUARRATA. Concluso l’anno, la Comandante Pamela Michelozzi, ha raccolto i dati relativi alle attività e ai servizi svolti nel 2021, dai quali emerge una costante attività di controllo, prevenzione e contrasto degli illeciti sul territorio, oltreché una quotidiana offerta di servizi al cittadino, mai interrotta neanche durante le fasi più acute della pandemia.

“Il 2021 – spiega la Comandante Pamela Michelozzi – è stato l’anno del pensionamento del Comandate Marco Bai, al quale sono succeduta; colgo questa occasione per ringraziare lui e tutta la squadra della Polizia Municipale, dagli agenti con maggiore esperienza di servizio a quelli più giovani e da poco arrivati a Quarrata; è grazie a loro, infatti che possiamo oggi essere orgogliosi di presentare un resoconto annuale che testimonia lo spirito di servizio e la continuità che ha caratterizzato l’azione della Polizia Municipale quarratina, anche in un anno particolarmente difficile e complesso come quello appena trascorso.

Ci apprestiamo adesso ad affrontare un 2022 con lo stesso impegno e la stessa dedizione, augurandoci, come tutti, che possano essere superate le criticità sanitarie, economiche e sociali dovute alla pandemia, che vanno sicuramente ad orientare anche il nostro lavoro”.

Di seguito si elencano alcuni dei principali dati sull’attività svolta dalla PM nel 2021. Ove disponibile è riportato anche il dato relativo all’anno precedente, anche se in molti casi il paragone è poco indicativo in quanto il 2020 ha risentito di una forte flessione delle violazioni legate alla circolazione dei veicoli conseguente alla diminuzione del traffico durante il lockdown della primavera.

Presenza sul territorio. Nel 2021 sono stati eseguiti 303 servizi di pattuglia e sono stati effettuati 47 servizi serali, ciascuno con due agenti in servizio.

Sicurezza stradale. Gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale nel 2021 sono stati 59 (furono 52 nel 2020 e 75 nel 2019). Nel 2021 sono state elevate 879 sanzioni per violazioni delle regole di sosta, 579 per omessa revisione (nel 2020 furono 155, nel 2019 furono 791), 117 per mancata copertura assicurativa (furono 129 nel 2020 e 174 nel 2019), 202 per altre violazioni a norme del Codice della Strada, 277 per inosservanza del segnale semaforico (furono 183 nel 2020 e 335 nel 2019), 186 per superamento del limite di velocità.

Ambiente. Sono stati effettuati 34 sopralluoghi per abbandono dei rifiuti in collaborazione con l’ufficio Ambiente e con Alia Servizi Ambientali, che hanno portato alla redazione di 3 notizie di reato trasmesse alla Procura di Pistoia. Complessivamente le violazioni amministrative accertate per abbandono di rifiuti sono 25, di cui 23 per violazione al regolamento comunale e 2 per violazione al Decreto Legislativo n. 209/2003 sui veicoli fuori uso.

In totale sono stati redatti 64 verbali per violazioni a norme di legge e regolamenti comunali (nel 2020 furono 61).

Accertamenti anagrafici e controlli edilizi. Gli accertamenti anagrafici effettuati sono 1861, le richieste di sopralluogo delegate dalla Questura per accertamenti di dimora di cittadini extra comunitari sono stati in totale 15 e 47 sono state le pratiche di idoneità alloggiativa.

Relativamente all’attività edilizia, sono stati effettuati 70 sopralluoghi che hanno portato a deferire alla Procura 8 notizie di reato.

Attività di Polizia Giudiziaria. L’attività di Polizia Giudiziaria svolta ha portato a 40 notizie di reato trasmesse alla Procura territorialmente competente e a 114 atti delegati dalla Procura di Pistoia e da altri organi di Polizia Giudiziaria.

Servizi al cittadino. Anche nelle fasi più acute della pandemia, è sempre rimasto attivo, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per cittadini e personale, lo sportello al cittadino presso la sede del Comando di via Trieste. Nel 2021 sono state rilasciati 147 contrassegni invalidi, 432 tesserini per l’attività venatoria, 50 autorizzazioni residenti e carico scarico merci nel centro cittadino; 56 permessi di occupazione suolo pubblico per ponteggi e/o attività edilizia, 23 permessi di occupazione suolo pubblico per attività di associazioni, partiti e altro, 13 pratiche di accesso agli atti, 23 oggetti smarriti.

Attività anti-covid. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 le pattuglie erano impegnate anche nel controllo del rispetto della normativa anti-covid, in servizio di Ordine Pubblico disposto dalla Questura di Pistoia. A partire dall’introduzione dell’obbligo del Green Pass per l’accesso a determinate attività, la PM è impegnata giornalmente anche nei controlli all’interno di bar e altri esercizi di somministrazione per il possesso della certificazione verde da parte degli avventori, dei titolari e dei dipendenti l’esercizio commerciale: dal 6 al 31 dicembre 2021 sono stati eseguiti 74 controlli su esercizi commerciali e 340 su cittadini, con nessuna sanzione elevata.

Progetto scuole sicure. A settembre 2021 è stato presentato alla Prefettura di Pistoia il progetto “Scuole Sicure” 2021/2022 avente ad oggetto attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, che vede impegnati da novembre 2021 a giugno 2022 per tre ore a settimana una pattuglia di agenti nelle aree situate nei pressi degli istituti scolastici.

