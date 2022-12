quarrata. LA REGIONE TOSCANA APPROVA IL CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ NEL COMUNE

La strada collegherà le due aree industriali della città e decongestionerà il traffico pesante. Il sindaco Romiti: “Una notizia fondamentale per rilanciare l’economia quarratina”

QUARRATA. Il contributo di 150.000 euro per il Comune di Quarrata per progettare la nuova viabilità che collegherà le due aree industriali della città, è legge della Regione Toscana.

La notizia è arrivata al sindaco Gabriele Romiti dal consigliere regionale Marco Niccolai, da sempre al fianco del comune quarratino, e che anche stavolta si è speso per organizzare, nel mese di novembre, un incontro sulla questione viabilità tra il sindaco Romiti e il presidente della Regione Eugenio Giani.

Con la legge regionale il Comune di Quarrata potrà ora procedere, tra il 2023 e il 2024, a progettare la nuova viabilità e poi ad intercettare le risorse.

La strada in questione va da via Piero Della Francesca —via Brunelleschi fino a via Amadori, collegando le due aree industriali quarratine.

Il completamento dell’asse viario di collegamento che conduce dal casello di Prato Ovest sull’A11 alla zona industriale di via Vittorio Amadori è sicuramente uno dei più strategici e importanti per il territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di due tratti di strada di circa 200 m il primo e di circa 800 m il secondo, con una rotatoria proprio sulla via Montalbano che consentirebbe di collegare a questo asse la seconda zona industriale di via Amadori, posta sulla sinistra di via Montalbano.

La realizzazione dell’opera rappresenterebbe un primo importante tassello anche per la rigenerazione di via Montalbano, perché consentirebbe di riordinare gli assi viari con percorsi meno articolati, di eliminare il traffico pesante che attualmente è costretto a percorrere la via Montalbano fino all’incrocio con viale Europa, diminuendo anche le emissioni in atmosfera, problema importante per la piana.

“Un mese fa, spiega il sindaco Gabriele Romiti, mi sono recato in Regione Toscana con il consigliere Marco Niccolai, che già in passato è stato fondamentale sostegno per il nostro Comune, per parlare con il presidente Eugenio Giani e chiedere il finanziamento del progetto esecutivo per la nuova strada che collegherà le due aree industriali della città, quella che va da Via Piero della Francesca-via Brunelleschi a via Amadori. Un collegamento preziosissimo per rilanciare la città dal punto di vista economico. Siamo davvero soddisfatti, ringrazio la Regione e il consigliere Niccolai. Ancora una volta fare squadra ha fatto la differenza”.

“Con questi 150 mila euro, ha dichiarato il consigliere regionale Marco Niccolai, il Comune di Quarrata potrà sviluppare il progetto dell’ampliamento della nuova viabilità, per poi intercettare le risorse.

Faccio i miei complimenti all’amministrazione per la capacità di essere sempre attenta e attiva su queste questioni e rivolgo un grazie al presidente Eugenio Giani per la rapidità della risposta, rapidità che non è mai scontata”.

[notari — comune di quarrata]