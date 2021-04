quarrata. LA SCUOLA CELEBRA DANTE ALIGHIERI CON IL PROGETTO HERO

Il 2021 è l’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e la scuola media dell’ICS Bonaccorso da Montemagno, intitolata proprio al Sommo Poeta, non poteva esimersi dal celebrare degnamente questa ricorrenza.

QUARRATA. Nell’ambito del progetto “HERO – Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la scuola media di Quarrata ha promosso una serie di attività per riflettere sull’importanza di Dante nella formazione della nostra lingua e del nostro paese, attività che sono andate avanti, anche se non completamente, nonostante le difficoltà legate alla sospensione della scuola in presenza a causa della pandemia.

Negli scorsi mesi, i ragazzi si sono impegnati nella riqualificazione di alcune aree della scuola con il percorso artistico “La Selva di Dante”, e nell’approfondimento della figura del poeta e della sua opera attraverso la realizzazione di una serie di video dal titolo “Pillole di Dante”, una web serie realizzata dai ragazzi con il supporto dell’associazione culturale Amnio Teatro.

Nel caso del percorso di riqualificazione estetica “La selva di Dante”, le attività si sono intrecciate con altre progettualità già in essere, creando ulteriore scambio e sinergia nella vita della scuola e della comunità; i ragazzi infatti hanno dipinto le pareti durante le ore di Servizio Civile Scolastico del progetto “WelComE –Welfare e Comunità Educante”, anch’esso un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Gli studenti della “Dante Alighieri” si sono impegnati a dare vita alle pareti della scuola attraverso il linguaggio metaforico del colore e del disegno. A piccoli gruppi e con le dovute misure di sicurezza, le classi terze di tutta la scuola stanno intraprendendo un percorso artistico insieme all’artista Fargo con lo scopo di raffigurare i luoghi della natura descritta nella Divina Commedia sui muri della scuola. E così l’Inferno prenderà vita nella zona dei bagni del primo piano, il Purgatorio nell’atrio della sede centrale e il Paradiso in quello della succursale.

“Nel lavoro che sto facendo a Quarrata sono coinvolti circa 150 alunni e alunne” racconta Fargo. “Mi è stato chiesto di attivare un percorso partecipativo che potesse coinvolgere attivamente i ragazzi e le ragazze in un’esperienza di pittura murale, un tipo di attività che raramente possono fare. A livello sociale e didattico è un’esperienza che vivo come progetto di avanguardia, perché trovare una scuola così pronta e reattiva è stato bellissimo. Abbiamo in programma circa 28 incontri pomeridiani di wall painting in cui realizzeremo una mia versione della natura della Divina Commedia”.

Le celebrazioni in onore di Dante Alighieri dovevano raggiungere l’apice il 25 marzo con il Dantedì, giorno in cui i ragazzi si sarebbero esibiti in declamazioni dantesche affacciandosi alle finestre della scuola. Questo purtroppo non è stato possibile a causa della permanenza in zona rossa, ma gli ostacoli di questo periodo storico non hanno fermato la voglia dei ragazzi di aprirsi al mondo, celebrare Dante e continuare a comunicare con entusiasmo la propria vitalità.

Vi invitiamo dunque a fruire del lavoro dei ragazzi in modalità online, attraverso i numerosi video che hanno realizzato con grande impegno e spirito di iniziativa.

Video “La Selva di Dante”

Video “Pillole di Dante”

INFORMAZIONI

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori[1]le. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.

Il progetto HERO è sostenuto da Con i Bambini e Fondazione Caript.

www.percorsiconibambini.it/hero

[ulivi — pozzo di giacobbe]