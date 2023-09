quarrata. LA SCUOLA: UN DIRITTO DA RI-CONQUISTARE

Grazie alla fondazione Caript e al patrocinio del Comune domani presso l’Istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno si terrà una giornata accompagnata da una serie di eventi e occasioni offerte a tutti gli studenti. Nel pomeriggio in piazza Agenore Fabbri lo spettacolo “Dulce Salato” con la compagnia spagnola Carpa Diem

QUARRATA. Si svolgerà domani lunedì 25 settembre la giornata su La scuola: un diritto da ri-conquistare promossa dalla Fondazione Caript. Il messaggio di questa giornata che sarà celebrata dall’Istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata sarà accompagnato da una serie di eventi e occasioni offerte a tutti gli studenti.

“Ragazze e ragazzi, questa giornata — scrive Ezio Menchi, insegnante e consigliere della fondazione Caript — è dedicata a voi, ai vostri insegnanti e ad una conquista, forse la più bella ed importante fra quelle che, faticosamente, il nostro paese ha raggiunto da poco più di un secolo: la Scuola, come diritto naturale di ogni cittadino.

Fermatevi un attimo a riflettere come cambierebbe la vostra vita, il vostro futuro, cosa ne sarebbe della società, dei destini delle singole persone, uomini e donne, senza la Scuola. Riflettete anche sul fatto che questo diritto non è scontato e non è garantito in molti, troppi, paesi del mondo. Ci si può abituare anche agli eventi più belli: un’aurora o un tramonto, al cammino della luna, alle stelle, alla bellezza della natura. Ci si può abituare fino a rimanere indifferenti o addirittura annoiati, anche di fronte alla Scuola. Eppure è dalla Scuola, aperta e dedicata a tutti, frutto non scontato di democrazia e di civiltà, che viene la spinta per la crescita delle singole persone e il raggiungimento dei loro obiettivi di vita e di lavoro, per costruire un futuro sempre migliore per le nostre società”.

“Perché — continua Menchi — festeggiamo la scuola e voi che ne siete i protagonisti, con degli spettacoli “speciali”? Perché vogliamo sottolineare che la Scuola, che pure vi impegna e vi affatica, deve essere anche luogo di incontro, di condivisione, di amicizia e di gioia”.

“La giornata che vivremo lunedì 25 settembre —spiega il dirigente scolastico Luca Gaggioli -— sarà dedicata al piacere della scuola e alla riflessione su questo diritto che non è garantito in molti paesi del mondo e anche da noi ha bisogno di essere sempre ri-garantito affinché ne possano godere davvero tutti e ognuno in ragione del proprio bisogno”.

Alle ore 10 di domani tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono invitate a interrompere l’attività ordinaria per dedicare il tempo che riterranno opportuno a tale riflessione, con le modalità che ogni insegnante e ogni classe saranno liberi di scegliere; la Fondazione Caript alle ore 10:00, a tutte le classi della scuola primaria e secondaria che ne hanno fatto richiesta, metterà a disposizione il film “Vado a scuola” di Pascal Plisson.

Dalle ore 14:30 alle ore 16:00: le classi quarte e quinte delle scuole primarie “Puglisi”, “Manzi” e “De Andrè” partecipano allo spettacolo “Dulce Salato” con la compagnia spagnola Carpa Diem in piazza Agenore Fabbri (in caso di maltempo, nella palestra della Scuola media, in via Petrarca).

Le classi a tempo pieno delle scuole “Puglisi” e “Manzi” saranno accompagnate dagli insegnanti; gli alunni delle classi a tempo normale che escono alle 13:15 saranno accompagnati dai genitori.

Prima dell’inizio dello spettacolo ci saranno circa 30 minuti a disposizione degli insegnanti per presentare una riflessione sulla giornata dedicata alla scuola ed eventuali pensieri/lavori degli alunni.

“Si ringrazia — conclude Luca Gaggioli — la Fondazione Caript per l’attenzione nei confronti del mondo della scuola e l’Amministrazione Comunale di Quarrata per la concessione del patrocinio e della piazza Agenore Fabbri”.

