quarrata. LA VILLA MEDICEA LA MAGIA PROTAGONISTA DELLA FICTION “L’ULTIMA DE’ MEDICI”

QUARRATA. La Villa Medicea La Magia sarà protagonista della fiction “L’Ultima de’ Medici”, che andrà in onda a novembre su Sky Arte.

La serie, realizzata da Fondazione Sistema Toscana e promossa dalla Regione Toscana con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è composta da 14 puntate di circa mezz’ora ciascuna (26 minuti), nelle quali saranno narrate, in un interessante intreccio tra storia e presente, le vicende della famiglia fiorentina che ha segnato lo sviluppo politico, sociale e artistico della Toscana e dell’intera Europa.

Il progetto artistico ha interpreti di primo livello, quali Amerigo Fontani, Chiara Francini, Francesco Ciampi, Luca Calvani, Sandro Lombardi, Massimo Poggio, Marco Zannoni, Carlina Torta e vede la partecipazione di Fabio Canino, Fiona May, Drusilla Foer e di artisti come Niccolò Fabi, Franck Bouroullec e altri.

Ad interpretare il ruolo della protagonista della serie – l’ultima dei Medici, appunto – è invece l’attrice Piera degli Esposti: sarà lei, nei panni dell’ultima rappresentante della dinastia medicea Anna Maria Luisa, a raccontare in prima persona la storia della propria famiglia, attraverso ricordi, aneddoti, episodi e passioni, in un viaggio non solo nel tempo, ma anche nello spazio, attraverso le 12 ville e i 2 giardini medicei attualmente esistenti e oggi dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO. Tra le ville medicee vi è anche la quarratina “La Magia”, residenza di campagna della famiglia Medici, che nella fiction sarà la dimora del controverso Don Antonio de’ Medici e teatro del suo tragico epilogo, personale e politico.

[comune di quarrata]