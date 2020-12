quarrata. LA VILLETTA DI LUCCIANO LIBERATA DAI RIFIUTI

In via Bargo l’intervento di Alia Servizi. Manuela Innocenti: “Grazie a Daniele Manetti e a Legambiente Quarrata”

QUARRATA. [a.b.] Detto e fatto. Come promesso Legambiente Quarrata è riuscita a risolvere in poco meno di due giorni un “problema che persisteva da più di un mese”. Stamani due mezzi di Alia con il personale addetto adeguatamente protetto dai Dpi ha provveduto a caricare i sacchi neri e rossi prodotti dalla famiglia di Lucciano ed ha provveduto a ripulire l’area antistante alla villetta di via Bargo dalla “montagna” di spazzatura prodotta.

“Un sentito ringraziamento a Daniele Manetti e alla Legambiente di Quarrata che in solo due giorni sono riusciti a risolvere un problema che persisteva da più di un mese…. solo loro sono riusciti…. grazie” il commento di Manuela Innocenti, uno dei membri della famiglia che da oltre un mese è in isolamento a casa a causa della positività al tampone.

Crediamo che un servizio come il ritiro dei rifiuti speciali a domicilio non debba richiedere necessariamente come in questo caso l’intervento della stampa o di associazioni come Legambiente.