quarrata. “L’ARTE DEL PRESEPE”: PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO

La cerimonia di premiazione stamani al Polo Tecnologico

QUARRATA. Stamattina, sabato 22 gennaio, alle ore 12.00, nei locali del Polo Tecnologico Libero Grassi di Quarrata si è svolta la premiazione del concorso “L’Arte del preepe”, promosso dal Comune di Quarrata. I 14 presepi in gara sono stati esposti dall’11 dicembre al 6 gennaio scorsi nella Sala Vangucci del Polo Tecnologico, attirando tantissimi visitatori e raccogliendo in totale quasi 896 voti validi.

I presepi in concorso, suddivisi in due categorie “Artisti e artigiani” e “Scuole, enti, e associazioni”, sono stati votati dai visitatori alla mostra, la cui apertura e chiusura è stata possibile grazie all’impegno dei volontari della Misericordia di Quarrata che si sono curati della guardiania e dei controlli anticovid (green pass, mascherine, ecc).

“Sono davvero lieto – afferma il Sindaco Marco Mazzanti – di essere riuscito ad organizzare quest’anno la mostra dei presepi al Polo Tecnologico; non era scontato, visto il difficile periodo che stiamo attraversando a causa della pandemia; proprio per i problemi legati al Covid lo scorso anno dovemmo infatti rinunciarvi. Per questo ringrazio innanzitutto tutti i 14 partecipanti che hanno dato vita ad altrettanti bellissimi presepi, i quali hanno raccolto tutte il favore di moltissime persone.

La presenza della mostra al Polo Tecnologico di piazza Agenore Fabbri ha scaldato il nostro Natale: tante persone, sia di Quarrata che dei comuni limitrofi, hanno visitato la mostra lasciando un commento sul libro delle presenze oppure un voto sul proprio presepe preferito. Un grazie va anche alla Misericordia di Pistoia che, con la presenza dei suoi volontari, ha consentito l’apertura della mostra”.

Durante la cerimonia di stamattina sono stati annunciati i vincitori delle due categorie: il presepe di Giovanni Zingarello è risultato il più votato della categoria “Artisti e artigiani”, mentre per la categoria “Scuole, enti, e associazioni” il presepe che ha raccolto il maggior numero di preferenze è stato quello della Scuola dell’infanzia statale “Luciano Caramelli”.

Ai vincitori è stata donata una targa di riconoscimento, e a tutti i partecipanti sono stati consegnati una pergamena, un calendario realizzato con le immagini delle fasi di allestimento dei presepi, e una bandierina di Quarrata.

Ecco l’elenco di tutti i partecipanti alla mostra:

– Categoria Artisti e artigiani: Bertocci Alberto, Innocenti Stefano, Moscatelli Romina, Pagano Maurizio, Pillitteri Gabriele, Valentino Enzo, Vezzosi Lorenzo, Zingarello Giovanni.

– Categoria Scuole, enti, e associazioni: O.a.m.i di Quarrata, Pantarei, Scuola dell’infanzia paritaria Bargellini, Scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore, Scuola primaria “De Andrè”, Scuola dell’Infanzia “Luciano Caramelli”.

[comune di quarrata]