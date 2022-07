quarrata. L’AVIS REGALA ALLA CITTÀ SEI PANCHINE “INCLUSIVE”

La prima è stata collocata davanti al palazzo comunale. Il sindaco Romiti: “Un bellissimo regalo”

QUARRATA. [a.b.] È stata inaugurata nei giorni scorsi in piazza della Vittoria sotto il porticato del palazzo comunale la prima delle sei panchine “inclusive” fatte realizzare dall’Avis di Quarrata in occasione del sessantesimo anno di fondazione.

Erano presenti alla cerimonia di consegna insieme al sindaco di Quarrata Gabriele Romiti il presidente dell’associazione Paolo Fabbri insieme a Carla e Luciana Pecorini e ad un gruppo di volontari.

“Un grazie sentito all’Avis Quarrata] — ha dichiarato il sindaco Romiti — per aver donato alla città queste panchine inclusive. Si tratta di un bellissimo regalo alla città”.

La seconda panchina troverà posto nel parco di villa La Magia, mentre per le altre quattro verranno decisi i luoghi più adatti dal Comune insieme ad Avis.

Le panchine, in metallo nei colori sociali di Avis blu e rosso, sono state realizzate da un donatore di sangue quarratino, Daniele Drovandi.

Come ha spiegato il presidente di Avis Quarrata, Paolo Fabbri, le panchine sono inclusive perché hanno al centro uno spazio libero, nel quale può essere inserita una sedia a rotelle in modo che anche i disabili possano avere la stessa opportunità di stare seduti in mezzo agli altri, eventualmente accanto a chi si occupa di loro.

Alla seduta della panchina una targhetta motiva la scelta dell’associazione: “Avis Quarrata per i suoi 60 anni ha deciso di donare questa panchina alla città e a tutti i suoi cittadini. Perché non c’è vera comunità senza inclusione”.