quarrata. LAVORI IN CORSO PER UN NUOVO TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA DI MEZZO

Un percorso di circa 100 metri che collegherà il tratto già presente in via Manzi al parcheggio della scuola primaria di Vignole

QUARRATA. Sono in corso in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale in via di Mezzo. Il percorso, di circa 100 metri di lunghezza ha lo scopo di collegare il già presente tratto ciclo-pedonale di via Alberto Manzi al parcheggio della scuola primaria di Vignole.

Il collegamento ha il principale scopo di offrire ai genitori e agli alunni la possibilità di entrare ed uscire da scuola in piena sicurezza, anche a piedi, senza la necessità di accalcarsi nei pressi dell’ingresso del plesso con le auto.

Lungo la via Manzi, difatti, vi è un parcheggio con numerosi posti auto, che, al termine dei lavori, potrà essere utilizzato più agevolmente dai genitori che devono accompagnare o riprendere i propri figli a scuola, potendo percorrere in piena sicurezza il tratto che separa l’area di sosta dalla scuola.

“Si tratta di un piccolo intervento – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – realizzato nell’ambito di altri lavori di sicurezza stradale avviati in questi giorni sul nostro territorio, ma nonostante la sua modesta entità, l’opera determina un netto miglioramento della mobilità della zona, specialmente a tutela dei pedoni.

Per il positivo effetto che avrà sulla sicurezza dei genitori e dei ragazzi all’ingresso e all’uscita della scuola, inoltre, l’opera era molto attesa anche dalle famiglie”.

In questi giorni il servizio Lavori pubblici del Comune è a lavoro anche in altri punti del territorio al fine di effettuare piccoli interventi di miglioramento della viabilità, prevalentemente a tutela della sicurezza dei pedoni.

A questo scopo risponde ad esempio l’intervento attualmente in corso nella frazione di Barba, dove nel primo tratto di via di Brana si sta realizzando un percorso protetto per i pedoni, attraverso la collocazione di archetti parapedonali.

[comune di quarrata]