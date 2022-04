quarrata. LAVORI SULLA RETE IDRICA, DISAGI NEL POMERIGGIO

Ecco le strade interessate dalla temporanea sospensione della erogazione dell’acqua

QUARRATA. Publiacqua informa i cittadini del Comune di Quarrata che, causa lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 14.00 di oggi mercoledì 20 aprile, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie comprese tra via Torino a nord, viale Montalbano a ovest, via Baronciatica e via del Poggio Secco a est, e via Baronciatica a sud.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

