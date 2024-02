quarrata. LE ARANCE SOLIDALI DI LIBERA INCONTRANO IL SERVIZIO CIVILE SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DELLA “ALIGHIERI”

Distribuiti 289 chilogrammi di arance, circa 42 cassette fra genitori e insegnanti

QUARRATA. Vengono dalla Sicilia le arance dell’associazione Libera Terra, e sono coltivate su terreni confiscati alle mafie e restituiti alla collettività.

I ragazzi che svolgono il servizio civile scolastico presso la scuola media “Dante Alighieri” di Quarrata, nelle scorse settimane hanno organizzato una raccolta tra genitori e insegnanti con la quale sono state ordinati a Libera Terra ben 289 kg di arance, circa 42 cassette.

Per prepararsi all’argomento, i ragazzi hanno incontrato a scuola la referente dell’associazione Libera – Pistoia Alessandra Pastore, con la quale hanno approfondito il tema della lotta alla criminalità organizzata e il lavoro dell’associazione.

Successivamente all’arrivo delle arance dalla Sicilia, i ragazzi hanno allestito nell’atrio della scuola un punto di distribuzione, in cui genitori e insegnanti hanno potuto ritirare il proprio ordine secondo gli orari di apertura.

Il servizio civile scolastico è un modo con cui tutti gli studenti possono partecipare al bene della scuola e della società, scegliendo di rendere un servizio alla comunità scolastica, oppure rivolgendo il loro impegno al di fuori della scuola, come in questo caso.

È un esercizio per imparare fin da piccoli a rivolgere la propria attenzione al bene comune, e diventare consapevoli che ciascuno deve fare la propria parte per vivere in una società civile, bella e accogliente.

Sono moltissime le attività di servizio civile scolastico che i ragazzi della “Dante Alighieri” svolgono durante tutto l’arco dell’anno. Si tratta di un’attività che va avanti dal 2014, e che al momento è inquadrata nell’ambito del progetto “Welcome – Scuola Aperta” che coinvolge l’ICS Bonaccorso da Montemagno, l’ICS Mario Nannini, il Comune di Quarrata, la Cooperativa Sociale Gemma e l’Associazione Pozzo di Giacobbe.

[ulivi — pozzo di giacobbe]