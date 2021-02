quarrata. “L’EMPORIO SOCIALE HA BISOGNO DI NOI!”, UN AIUTO A CHI AIUTA

Una nuova raccolta fondi per sostenere l’Emporio Sociale di Quarrata

QUARRATA. Come abbiamo più volte sottolineato nelle ultime settimane, a causa della pandemia l’Emporio Sociale di Quarrata sta fronteggiando da mesi una situazione di emergenza sociale davvero impegnativa.

Le richieste di aiuto da parte delle famiglie sono aumentate, e con esse sono cresciute anche le spese che l’Emporio deve sostenere per garantire il servizio. Ci sono molti prodotti accessori di cui l’Emporio si fa carico ogni mese, con costi che incidono molto sull’economia del nostro supermercato speciale.

Alla luce di questa situazione, abbiamo deciso di creare una nuova raccolta fondi per continuare a sostenere insieme l’Emporio Sociale di Quarrata, un luogo divenuto importante per la comunità e che rappresenta un servizio indispensabile per le persone più fragili del nostro territorio.

Di seguito gli articoli di consumo che servono maggiormente all’Emporio in questo periodo, e che acquisteremo grazie ai fondi raccolti con questa campagna.

borse shopper biodegradabili

sacchetti goffrati per sottovuoto

buste LD neutre per confezionamento pane e surgelati

bobine di carta (scottex)

guanti in lattice monouso

toner per stampante

toner per etichettatrice

rotolini di carta chimica per stampante scontrini cassa

prodotti igienizzanti per pulire il pavimento e i piani di lavoro

Se vorrete, potrete sostenere l’impegno dell’Emporio Sociale partecipando alla nostra raccolta fondi. Ogni donazione, anche la più piccola, è preziosa! Grazie.

Campagna Go Fund Me L’Emporio Sociale ha bisogno di noi

[ulivi — pozzo di giacobbe]