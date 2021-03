quarrata. L’IMPRENDITORE LIN ZHIHUK DONA 22MILA MASCHERINE ALLE SCUOLE

Lo stesso imprenditore nella primavera scorsa aveva donato al Comune 20mila mascherine chirurgiche distribuite alla popolazione

QUARRATA. Martedì mattina l’imprenditore Lin Zhihuk (Sam), titolare dell’azienda Vot International srl con sede a Quarrata in via Giotto ha donato al Comune 20.000 mascherine chirurgiche e 2mila mascherine FFP2, destinate ai due istituti comprensivi del territorio.

Zhihuk Lin, conosciuto in città come “Sam” è un cittadino cinese che da tempo vive a Quarrata con la sua famiglia, tanto che tre dei suoi quattro figli frequentano le scuole quarratine.

“Voglio ringraziare questo imprenditore – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – per la sua generosità, dimostrata anche in altre occasioni: anche la scorsa primavera, nel pieno lockdown della prima ondata, quando era molto più difficile di ora reperire le mascherine, Sam aveva donato al Comune di Quarrata 20mila mascherine chirurgiche, che distribuimmo casa per casa a tutte le famiglie del territorio. Adesso ha rinnovato il generoso gesto, destinando la sua donazione alle scuole della nostra città; una decisione che ho pienamente condiviso, perché credo sia importante, appena sarà possibile tornare con la didattica in presenza tutelare il più possibile i nostri studenti e tutto il personale che lavora nella scuola”.

A ricevere la donazione, martedì mattina, vi erano, oltre al sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, anche il dirigente dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno Luca Gaggioli ed un impiegato della segreteria dell’istituto comprensivo Mario Nannini, in rappresentanza della dirigente Patrizia Tesi.

[comune di quarrata]