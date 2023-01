quarrata. L’ISTITUTO COMPRENSIVO NANNINI POTENZIA IL PROPRIO PATRIMONIO MULTIMEDIALE

La scuola ha già ottenuto circa 215mila euro di finanziamenti Pon e altri 167 mila circa arriveranno col Pnrr

QUARRATA. Negli ultimi tre anni l’Istituto comprensivo Mario Nannini di Vignole ha potenziato il patrimonio multimediale per poter utilizzare anche in classe quegli strumenti che, per i nostri giovani alunni, sono appartenenti ormai alla quotidianità della loro vita fin dai primi anni.

La scuola ha infatti fortemente voluto adeguarsi al cambiamento tecnologico sociale, integrando i libri ed i quaderni con il mondo digitale per permettere ai docenti di coinvolgere gli alunni alle lezioni curricolari catturando la loro attenzione e motivando la loro partecipazione.

Solo così infatti si crea un ambiente di apprendimento innovativo dove l’alunno è il protagonista attivo della propria crescita.

Apprendere non è più solo conoscere ma costruire la propria conoscenza.

Grazie ai finanziamenti PON (circa € 215.000 dal 2021 ad oggi) e, dal 2022-23 fino al 2025 col PNRR (circa €167.000) l’Istituto Nannini ha ottenuto e otterrà i seguenti risultati:

SCUOLA INFANZIA

• Nuovi arredi e giochi per lo sviluppo del pensiero logico per le sezioni di Barba, “M. Hack” e Catena

PON ambienti innovativi

• Cablaggio di ogni scuola dell’infanzia PON

• ogni plesso ha inoltre I-THEATRE, un laboratorio tecnologico multimediale mobile cha dà la possibilità ai bambini, attraverso i loro disegni, di inventare storie, disegnandole in sequenza per costruire il loro libro proiettato alla LIM e raccontato ai compagni.

Non abbiamo più bisogno che si memorizzino fatti: oggi basta un clic per avere a disposizione tutte le informazioni che vogliamo. Invece di insegnare materie indipendenti le une dalle altre, le lezioni sono a tutto tondo, basate su progetti e indagini, con un focus sull’apprendimento interdisciplinare.

Nella sua forma più elementare, STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (in lingua inglese ma l’educazione STEM è molto più che unire insieme i titoli delle materie.

È una vision dell’educazione che sviluppa creatività, collaborazione, pensiero critico e comunicazione.

[ferranti — icss mario nannini]