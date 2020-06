quarrata. LO STADIO RACITI SI RIFÀ IL LOOK

QUARRATA. Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo principale e del sussidiario allo stadio “Filippo Raciti”. Gli interventi hanno lo scopo di ripristinare la completa praticabilità dell’impianto.

Durante la consegna del campo di calcio, del sussidiario, dei tre spogliatoi e delle pertinenze (tribune, biglietteria, locale bar) all’Usd Olimpia di Quarrata nell’aprile scorso “le superfici da gioco del campo principale e del campo sussidiario si sono presentate in uno stato di deterioramento del manto erboso tale da pregiudicare la ripresa delle attività sportive in condizioni regolari”.

Una circostanza di inadeguatezza non resa nota nel bando di gara quando invece per ovvie ragioni i campi da gioco dovrebbero essere consegnati in una condizione almeno utilizzabile al nuovo soggetto subentrante. Per questo l’amministrazione comunale (proprietaria del complesso sportivo) dopo una regolare richiesta di offerta in modalità telematica sul sistema Start ha affidato i lavori alla ditta individuale Jacopo Raggi di Pistoia che ha presentato entro la scadenza prevista una offerta con un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 14,28% per un importo di euro 21mila oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per altri 500 euro.

L’intervento di manutenzione straordinaria ha previsto la carotatura delle superfici interessate, la fornitura e distribuzione di sabbia silicea, il passaggio di una rete rigida per omogeneizzare le superficie, la semina e la concimazione

“Oltre ai lavori di sistemazione del manto erboso – fanno sapere dalla società quarratina – è in corso la sistemazione della recinzione e dello spazio adiacente agli spogliatoi. Inoltre è stata creata una recinzione per dividere il parcheggio dall’impianto (pista atletica e campo da calcio). E’ in corso anche la sistemazione dell’impianto di irrigazione per poter mantenere in ottimo stato il campo sussidiario che da quest’anno è profondamente migliorato”.

“Tutti questi lavori sono stati approntati non soltanto per l’Usd Olimpia ma anche per dare lustro alla città di Quarrata in modo che possa vantare uno stadio all’altezza del nome e della storia”.

Andrea Balli

