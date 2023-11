quarrata. LO STELLA ROMPE DI NUOVO GLI ARGINI AL PONTE TORTO

Ancora una notte da incubo per gli abitanti di Casini e Catena

QUARRATA. Ancora una notte difficile sul territorio quarratino. Tra le 3 e mezzo e le 4 si sono verificate delle infiltrazioni sull’argine del torrente Stella a Ponte Torto,(di fronte alla Sealt, ndr) nello stesso posto dove si era verificata la rottura giovedì notte.

Per questo la protezione civile con i propri mezzi muniti di megafono ha avvertito la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere in strada.

Una situazione critica affrontata con grande ansia e preoccupazione dei cittadini che, appena tolto il fango dalle proprie abitazioni, si sono rivisti riaffiorare l’acqua con il serio rischio di essere di nuovo alluvionati.

Alle 5 come riferito dai residenti sul posto erano a lavoro personale e mezzi del sistema regionale. La Statale è stata chiusa al traffico per permettere le condizioni di sicurezza nell’area.

Ulteriori rinforzi con mezzi e associazioni di volontariato del sistema regionale e nazionale sono stati inviati sul territorio da parte dell’unita di crisi permanente tra Regione Toscana, prefetture, sindaci e enti.

Sotto osservazione i fiumi grazie al grande lavoro anche dei Consorzi di Bonifica e Genio Civile della Regione Toscana. L’Ombrone Pistoiese al primo livello di guardia risulta in diminuzione.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]