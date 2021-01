quarrata. L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SI SPOSTA IN PIAZZA RISORGIMENTO

Martedì 18 il trasloco, mercoledì 19 la presentazione alla stampa

QUARRATA. Martedì 18 gennaio l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Quarrata si sposterà in piazza Risorgimento, al piano terra della ex Palazzina Lenzi: lascerà i locali della Civetta in via Corrado da Montemagno e traslocherà nella piazza principale della città, così da essere ancora più fruibile ed accessibile ai cittadini.

Per permettere lo spostamento dell’ufficio, il servizio sarà sospeso per l’intera giornata di martedì 18 gennaio.

Il servizio riprenderà regolarmente già a partire dal giorno seguente, mercoledì 19 gennaio, quando, alle ore 12.30 (dopo l’orario di chiusura al pubblico) saranno presentati i locali alla stampa.

[comune di quarrata]