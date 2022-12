quarrata. LUNEDÌ 5 DICEMBRE CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA

Sarà discussa anche la mozione sulla gratuità dei parcheggi nel centro cittadino durante il periodo natalizio

QUARRATA. Domani lunedì 5 dicembre alle 20,45 si terrà in seduta ordinaria il consiglio comunale in presenza presso la sala consiliare in piazza della Vittoria. Questo l’ordine del giorno:

comunicazioni del presidente del consiglio

comunicazioni del sindaco

presa d’atto verbali sedute precedenti

Proposte deliberative

1. Piano biennale dei servizi e forniture 2022/2023 . variazione

Mozioni

2. Mozione presentata in data 28/11/2022 prot. n. 59007 dai gruppi consiliari fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier avente a oggetto: “Trasformazione sperimentale nel periodo delle festività natalizie, degli stalli di sosta a pagamento in parcheggi a ‘disco orario’”.

3. Mozione presentata in data 28/11/2022 prot. n. 59066 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier avente a oggetto: “Sostituzione della spalletta in ferro del ponte sul torrente Stella di via Larga (frazione Casini) e messa in sicurezza provvisoria della stessa”.

[comune di quarrata]