quarrata. LUTTO, A 49 ANNI È MORTA BARBARA GORI

La donna si è sentita male stanotte nel sonno. Gli amici: era una persona semplice e riservata. I funerali martedì 16 agosto alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta

QUARRATA. Sarebbe stato o un infarto fulminante o una emorragia cerebrale la causa della morte di Barbara Gori, 49 anni, impiegata, residente a Quarrata.

La donna, che a settembre avrebbe compiuto 50 anni, si sarebbe sentita male nella notte.

Il marito l’ha chiamata perchè sembrava che russasse. Non rispondendo l’ha toccata e girata: la donna avrebbe cercato invano di dire qualcosa. Allarmato della situazione il marito ha quindi chiamato il 118 e i sanitari hanno cercato di tutto per rianimarla ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Figlia dell’imprenditore Romano Gori e di Flora era sposata con Riccardo Baldassini e lavorava in uno studio di commercialista a Pistoia.

Gli amici e i parenti la ricordano come una persona semplice e riservata. Una donna “speciale” e sensibile.

La salma si trova esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata.

I funerali si terranno martedì 16 agosto alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata.

Alla famiglia le condoglianze di Linea Libera.