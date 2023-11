quarrata. LUTTO, A 51 ANNI È MORTO GIANMARCO GIORGI

Operatore turistico ha lavorato per anni sulle navi da crociera girando tutto il mondo

QUARRATA. A 51 anni nel tardo pomeriggio di oggi è scomparso Gianmarco Giorgi. Da qualche giorno era ricoverato all’Ospedale. Quarratino di nascita per diversi anni ha lavorato sulle navi da crociera girando il mondo

Dopo essersi diplomato come operatore turistico nel 1995 ed avere svolto l’animatore a Sharm el-Sheikh e il commesso nel negozio di biancheria della famiglia dal 2004 al 2005 ha lavorato per Costa Crocere occupandosi di tutte le attività di intrattenimento e successivamente in villaggi turistici internazionali in Veneto. Dopo essersi trasferito a Roma (dal 2008 al 2012) ha lavorato come consulente in una agenzia di viaggi e tour operator di Albano Laziale per poi salpare dal 2013 fino allo scorso mese di dicembre sulla Royal Caribbean International, una compagnia di navigazione americana sulle navi da crociera più grandi del mondo dove, grazie alle promozioni ottenute, ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del servizio alla clientela.

Tornato a Quarrata stava lavorando, presso l’Hotel I Vivai al Parugiano di Montemurlo come Hotel operation manager e presso Ponte Vecchio Suites & Spa

Molto socievole e discreto pur avendo trascorso molto tempo in viaggio amava tornare in vacanza a Quarrata dove vivono ancora i suoi genitori.

Figlio unico, lascia il babbo Giovanni e la mamma Luciana. Ai familiari le condoglianze di Linea Libera .

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]

·