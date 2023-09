quarrata. LUTTO, A 65 ANNI È MORTO GIANCARLO GUARDUCCI

“Una brava persona”

QUARRATA. Era titolare di una azienda in via Statale a Olmi. All’improvviso per un malore è scomparso Giancarlo Guarducci. A dicembre avrebbe compiuto 65 anni. Appassionato di ciclismo era sposato con Cristina e aveva due figli: Tommaso e Leonardo.

Lo ricorda su tutti Carmine Bomparola: “Giancarlo era una persona con tante persone dentro. Per me un buon amico, per Cristina un marito, per Tommaso e Leonardo un babbo, poi un fratello, un nonno, uno zio, un cognato, un suocero.

Per molti un semplice conoscente, comunque per tutti, sicuramente una brava persona. Sono contento per averlo conosciuto, di averlo avuto molte volte al mio fianco o appena davanti nelle tante strade che abbiamo percorso insieme”.

“Con affetto” lo ricorda anche l’ex assessore comunale Riccardo Musumeci, compagno di bicicletta in tante occasioni.