quarrata. LUTTO, A 70 ANNI MUORE SANTI FINOCCHI

“Santino” era un grande appassionato di fotografia. I funerali domani sabato 18 febbraio alle 10,30 a Santonuovo

QUARRATA. [a.b.] A 70 anni è scomparso Santi Finocchi. Santino, così era conosciuto da tutti, agente immobiliare da poco in pensione, persona piena di energia, sempre disponibile, era un appassionato di astronomia e di fotografia.In passato era titolare di un fustificio in via del Castellino dopo avere lavorato in alcune aziende del mobile quarratino.

Ultimamente si era dedicato a fotografare stelle e pianeti utilizzando strumenti ad alta definizione. Dedito alla famiglia lascia la moglie, la figlia e gli adorati nipoti.

“Prima di tutto — scrive Carlo Giannini — Santino era una persona onesta, vera, poi mio grande amico dell’adolescenza. Amico delle nostre girate in motorino e della passione comune della fotografia. È sempre stato bravo a fare tutto quello che gli piaceva, direi il migliore in ogni campo che affrontava”.

Un lutto anche per il gruppo Astrofili di Quarrata. “Con le sue foto — aggiunge Elena Paganelli — ci lasciava a bocca aperta. Adesso forse può arrivare a toccarle le sue stelle e splendere con loro”. La salma si trova esposta (fino a domattina alle 10,15) alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata.

Il funerale si terrà domani sabato 18 febbraio alle 10,30 nella chiesa di San Germano a Santonuovo.