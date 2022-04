quarrata. LUTTO, A 76 ANNI SCOMPARE ALESSANDRO NANNINI

Tra gli anni 70 e 80 con il padre aveva fondato una squadra di calcio. Domani mercoledì 6 i funerali nella chiesa di Casini

QUARRATA. Con il padre aveva fondato la Maber, una squadra di calcio che si allenava nel campetto della chiesa di Santa Maria Assunta. Titolare per anni di una ditta di biancheria che sponsorizzava la squadra era conosciuto a Quarrata. Ieri a 76 anni è scomparso Alessandro Nannini.

Con grande affetto lo ricorda il genero, Daniele Ferranti, noto esponente di Fdi Quarrata, marito di Cristina, una delle due figlie di Alessandro:

“Quante storie mi hai raccontato in venti anni. Della tua Maber e dei ragazzini di cui andavi orgoglioso e che avresti tanto voluto rivedere, del Circolo Umberto I, della biancheria e dei tuoi amici. Avevi sempre la voglia di sapere cosa accadeva in città. Sempre presente alle riunioni al Nazionale. Tu proprio tu burlone con i tuoi amatissimi nipoti. Tu proprio tu. Testardo ma profondamente libero, affettuoso e premuroso. Tu che mi hai voluto bene come un figlio” e aggiunge: “Ancora non ci credo alla burla che ci hai fatto ieri. Questa è grossa. Ma sicuramente da lassù starai sorridendo con la tua amatissima Laura. Ora potete insieme riniziare a viaggiare come amavate fare. Proteggete i vostri nipoti”.

In molti ricordano in queste ore alcuni aneddoti di quel lontano periodo quando molti giovani avevano fatto parte della squadra di calcio “scarrozzati” in tutta la provincia sul “pulmino grigio, un Fiat 850” utilizzato durante la settimana per portare la biancheria e il sabato per le partite.

I funerali si terranno domani mercoledì 6 aprile alle 15 nella chiesa di Casini. La salma si trova esposta da oggi alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata.

Alle figlie Cristina e Valentina e a Daniele le condoglianze di “Linea Libera”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]