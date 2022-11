quarrata. LUTTO A CASERANA, A 62 ANNI MUORE ALESSANDRO DALI

Da alcuni mesi combatteva contro un tumore alla testa. Era il fratello di Giovanni, ex assessore e presidente del consiglio comunale, Domani i funerali a Vignole

QUARRATA. Lutto a Caserana per la scomparsa a 62 anni di Alessandro Dalì. Un tumore alla testa, contro il quale combatteva da alcuni mesi, non gli ha dato scampo.

Sposato con Luciana e padre di Agnese era uno dei fratelli dell’ex assessore e presidente del consiglio comunale Giovanni Dalì. Una grave perdita per la comunità di Caserana .

Era una persona gentile e generosa, dal carattere dolce e pacato.

Dalì, da sempre appassionato di podismo (aveva fatto parte anche del gruppo de La Stanca di Valenzatico) era molto conosciuto.

La salma si trova esposta nel chiesino di Caserana e i funerali si terranno domani nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole.

Ai famigliari, in particolare a Giovanni, le condoglianze di Linea Libera.