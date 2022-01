quarrata. LUTTO A VALENZATICO, È MORTO MAURO BIAGINI

Titolare della macelleria Biagini di via Vecchia Fiorentina aveva fondato la squadra ciclistica Velo Club Valenzatico. Era stato in passato anche giocatore, capitano e allenatore della squadra locale di calcio

QUARRATA. Lutto a Valenzatico per la scomparsa a 67 anni di Mauro Biagini. Macellaio del paese ma soprattutto un grande appassionato di ciclismo. A lui si deve infatti la fondazione della squadra ciclistica “Velo Club Valenzatico” di cui è stato anche cassiere e massimo dirigente.

In passato aveva avuto anche una esperienza di corridore “fino alla soglia del livello dilettanti”. Campione anche nel gioco delle bocce è stato anche consigliere del circolo locale.

Lo ricorda con affetto, come amico della sua giovinezza, il consigliere comunale Giovanni Malentacchi: “Mauro è stato un uomo di sport. Ricordo con nostalgia le partite di calcio giocate insieme nel campetto davanti al Cavallino Rosso, le domeniche passate a pescare nella Stella. È stata una personale speciale”.

Lo saluta tra gli altri anche Lorenzo Giacomelli che scrive: “Ciao Mauro, ciao Spalla, ciao Presidente. Oggi è passata a miglior vita l’anima di questo gruppo. Un uomo di sport, un uomo di Valenzatico. In ogni colpo di pedale sarai sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai”.

Al dolore della famiglia e del fratello Sergio si unisce anche l’Asd Valenzatico Calcio che, nell’esprimere le proprie condoglianze, ricorda Mauro come ex giocatore, bandiera, capitano e ex allenatore della compagine calcistica. “Uomo di grande spessore altruista e sincero oltre ad essere un punto di riferimento della comunità di Valenzatico e non solo..”

I funerali di Mauro Biagini che lascia la moglie Tiziana e la figlia Veronica, si terranno mercoledì 19 gennaio alle ore 14,45 partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata per la chiesa di Valenzatico dove alle 15 saranno celebrate le esequie, proseguendo poi per il cimitero parrocchiale.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]