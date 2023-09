Per tanti anni è stata impegnata nelle attività della parrocchia di San Michele Arcangelo. I funerali, martedì 19 settembre alle ore 15

QUARRATA. Lutto a Vignole per la scomparsa di Debora Caramelli.

A ricordarla la parrocchia di San Michele Arcangelo di Vignole dove la donna era “per tanti anni” impegnata nel coro, nel gruppo giovani, come catechista e poi responsabile del gruppo Genitori. Debora era da lungo malata. “Ha affrontato la malattia con tenacia e coraggio e per tutti noi — si legge in una nota — è stata un dono e un esempio da seguire”.

La salma sarà esposta oggi dalle 15,30 alle Cappelle dell’ospedale San Jacopo e da domani mattina alle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata. I funerali si svolgeranno martedì 19 settembre alle ore 15 nella chiesa di San Michele a Vignole.

“Ci stringeremo intorno a Debora per affidarla alle cure amorose del Dio della Vita…celebrare l’Eucaristia e la sua Pasqua … come ci ha chiesto!”.