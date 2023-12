quarrata. LUTTO A VIGNOLE PER LA SCOMPARSA DI PIERA AMADORI

È stata un punto di riferimento per la parrocchia di San Michele Arcangelo. I funerali si terranno giovedì 21 dicembre alle 10

QUARRATA. [a.b.] Lutto a Vignole per la scomparsa a 89 anni di Piera Amadori. Figura di riferimento per la parrocchia di San Michele Arcangelo di Vignole viene ricordata in queste ore per il costante impegno prestato nella Caritas, nel Consiglio Pastorale e nel Cammino Neocatecumenale.

Per tanti anni ministro dell’Eucarestia Piera ha preso parte varie volte ai campi scuola organizzati dalla parrocchia occupandosi della cucina. “Ma non solo …— ricordano dalla parrocchia di Vignole — Con la sua famiglia fin dai tempi di Don Dino Lucchesi la Piera ha curato gli ambienti parrocchiali…la sagrestia, avendo a cuore la cura della Chiesa e degli ambienti adiacenti”.

“La nostra parrocchia — si legge in un post su facebook — ringrazia Piera per il servizio svolto fino a pochi mesi fa nella nostra comunità …con disponibilità e dedizione”.

La salma è esposta da questo pomeriggio nella vecchia Chiesa di San Michele fino alle esequie che si terranno nella chiesa parrocchiale giovedì 21 dicembre alle ore 10.

Alla famiglia e in particolare a Maria Pia e a Sandra le condoglianze del Consiglio Pastorale e della parrocchia.