quarrata. LUTTO, È MORTO CARLO BONECHI, IL “DOTTORE DELLE RADIO”

Storico socio, tecnico esperto dell’Aire (associazione italiana radio d’epoca) e dell’associazione Astrofili Città di Quarrata era un collezionista e restauratore di apparecchi d’epoca. I funerali domani lunedì alle 15 alla chiesa di Santa Maria Assunta

QUARRATA. E’ morto Carlo Bonechi, per anni capogruppo Aire Toscana (associazione italiana radio d’epoca), cultore della radio e appassionato collezionista e restauratore di apparecchi d’epoca. Diplomato in elettrotecnica per lungo tempo è stato un punto fisso e riferimento anche per coloro che si sono avvicinati all’astronomia attraverso i tanti corsi organizzati sul territorio comunale.

A Quarrata sin dalla fine degli anni Novanta ha promosso numerose iniziative sulle radio d’epoca. E’ stato anche animatore di serate e musicista.

“Il gruppo Toscano Aire annuncia la scomparsa di Carlo Bonechi, storico socio, tecnico esperto e amico. Quasi un padre per noi, una figura che ha fatto la storia del Gruppo Toscano e dell’AIRE italiana. Ci mancherà la sua presenza discreta e sempre attenta a tutto ciò che accadeva nel gruppo di cui è stato capogruppo per lunghi anni. Premuroso maestro e tecnico eccellente, tanto da essere soprannominato il dottore delle radio.

Ciao Carlo, ci hai fatto dono della tua simpatia ed esperienza, ti saremo sempre grati ed onorati di aver fatto parte della tua vita. Ci uniamo al dolore della famiglia”.

“Carlo ha iniziato a far parte del primo gruppo astrofili quarratini (AACQ-Associazione Astrofili Città di Quarrata) dalla sua costituzione negli anni ’80 ed ha poi proseguito, seguendo l’evolversi e la trasformazione, fino all’attuale conformazione del gruppo.

Presente in quasi tutte le manifestazioni e serate, ha fornito il proprio supporto strumentale per la buona riuscita degli eventi, ma è stato anche di validissimo aiuto per risolvere le varie problematiche di carattere elettrico che talvolta si presentavano agli amici” ricordano dall’associazione quarratina”.

“Era facile riconoscerlo fra tutti con il suo telescopio Celestron 8” color arancione, sempre usato in visuale e con una qualità ottica di altri tempi. Serietà, impegno, modestia, discrezione, gentilezza, competenza e sorriso sempre presente, erano le sue caratteristiche personali che lo hanno fatto apprezzare da tutti gli amici del gruppo e dai partecipanti alle varie serate”.

Anche gli amici di Ameria Radio ricordano la figura di Bonechi in particolare “la gioia e la serenità” che trasmetteva nel fare le cose con passione e grande generosità

“Avevamo programmato altre iniziative, anche in esito alle domande che, tempo per tempo, erano poste dal pubblico. A Ameria Radio continuerà il percorso pianificato in sua memoria perchè siamo sicuri che lui avrebbe voluto così.

Per noi sarà sempre il dottore delle radio, titolo indiscutibile, ampiamente meritato e assolutamente condiviso da tutti i suoi amici dell’Aire”.

Domani lunedì 9 gennaio alle 21 la radio trasmetterà uno speciale in ricordo dell’amico Carlo Bonechi alla presenza di alcuni suoi amici .

“Oltre al suo ruolo all’interno dell’associazione italiana radio d’epoca, proveremo a tenere alti i valori che, con la sua presenza in radio, ci ha trasmesso : passione, semplicità, gioia e amicizia“.

Le esequie si terranno domani lunedì 9 gennaio alle 15 alla chiesa di Santa Maria Assunta di Quarrata

Alla famiglia, a Maria, Alberto ed Elena le condoglianze di Linea Libera.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]

