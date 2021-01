quarrata. LUTTO, È MORTO DINO MATERAZZI

Aveva 74 anni. I funerali domani 26 gennaio alle ore 10 nella chiesa di Santallemura

QUARRATA. Si terranno domani mattina martedì 26 gennaio alle ore 10 nella chiesa di Santallemura le esequie di Dino Materazzi, noto idraulico di Quarrata scomparso ieri a 74 anni.

“Dino – ricorda Franco Magni – era una persona molto stimata in città, un professionista e una guida esperta impegnata nelle attività della parrocchia di Santallemura dove per alcuni anni ha curato la preparazione delle scenografie utilizzate per il presepe”.

Titolare di una ditta di elettriche sanitarie lo ricordiamo anche come uomo di fiducia della famiglia Amati Cellesi e sopratutto di Marcella Pagnani, vedova di Luciano Amati Cellesi, ultima proprietaria di villa La Magia.

La salma si trova esposta fino a domani alle 9,45 alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata.

Condoglianze alla moglie, ai figli e alla nipote.