quarrata. LUTTO, È MORTO PAOLO PACINI

Noto rappresentante di articoli per arredamento aveva 72 anni

QUARRATA. A 72 anni è scomparso ieri nel tardo pomeriggio Paolo Pacini, noto rappresentante di articoli per arredamento. Per anni aveva un negozio di articoli sportivi in piazza Risorgimento.

I funerali di Pacini, che viveva con la famiglia in via Lucca, si terranno domani giovedì 7 ottobre alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata.

Sposato, con figli, Pacini era fratello di Giacomo, per anni commerciante di abbigliamento in via Montalbano. Qualche anno fa era morto anche l’altro fratello.