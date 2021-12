quarrata. LUTTO. È MORTO SERGIO CAPECCHI

L’ultimo saluto lunedì 6 dicembre alle Cappelle della Misericordia di Pistoia

QUARRATA. [a.b.] A 76 anni è scomparso Sergio Capecchi. Originario di Montemagno ha vissuto e lavorato da sempre tra Quarrata e Firenze. Una vita difficile, per lo più vissuta in solitudine e anche in condizioni di precarietà da un punto di vista di salute ma sempre all’insegna della solidarietà e della reciproca amicizia.

In tarda età si era diplomato e poi si era iscritto alla facoltà di medicina dell’Università degli studi di Firenze e dal 2015 in quella di Siena. Ha anche svolto attività di volontariato in Africa.

Per alcuni anni, in attesa di una abitazione, ha vissuto in roulotte in compagnia dei suoi adorati cani in quello che era il cinema “Arena” dietro al comune di Quarrata. Appassionato di cultura era un raffinato scrittore nonché autore di alcuni brani dei Gen Rosso dei Focolarini.

Sensibile e allo stesso tempo “scorbutico” mancherà a tanti. Una delle sue citazioni preferite era: “Dobbiamo avere l’umiltà di lasciarci guidare dalla vita”. Lui sicuramente ha fatto quello che desiderava, qualche volta anche “remando controvento”.

La benedizione della salma si terrà lunedì 6 dicembre alle 13,15 presso le Cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia. Quindi la salma proseguirà per il cimitero di Santallemura. Ciao “Sergino”…