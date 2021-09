quarrata. LUTTO, È MORTO VINCENZO DI VINCENZO

In passato ha fatto parte di Forza Italia Quarrata. Un nuovo lutto per Roberta Mantellassi

QUARRATA. [a.b.] A 85 anni è scomparso ieri Vincenzo Di Vincenzo.

Imprenditore nel settore della biancheria per la casa ha fatto parte in passato del direttivo di Forza Italia a Quarrata dopo anni di militanza nella Dc.

Un nuovo lutto a distanza di pochi giorni dalla perdita del marito per Roberta Mantellassi, una delle figlie di Di Vincenzo.

L’uomo, che risiedeva con la moglie, in via Burianese, era infatti il suocero dell’imprenditore pistoiese Nicola Mantellassi, scomparso per un improvviso malore mentre stava rientrando a casa dalle vacanze.

I funerali si terranno domani lunedì 6 settembre alle ore 11 nella chiesa di Santallemura a Quarrata.