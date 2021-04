quarrata. LUTTO, È SCOMPARSA FERNANDA MATTEONI

QUARRATA. [a.b.] È scomparsa a 98 anni (ne avrebbe compiuti 99 il prossimo maggio) Fernanda Matteoni.

Figlia di Elipio e sorella di Vivaldo dopo avere gestito insieme al fratello la prima edicola di Quarrata (in piazza del Comune e poi in via Roma) aveva aperto nel 1970 una edicola in via Montalbano trasformata in una impresa familiare con l’ingresso del marito Oliviero Rapezzi.

Dal 1985 Fernanda che era coadiuvata nella gestione del negozio dal figlio Roberto era andata in pensione per dedicarsi totalmente al marito che si era nel frattempo ammalato.

Fernanda era una donna molto conosciuta a Quarrata.

Lascia il figlio Alessandro, noto attore del Gad Città di Pistoia.

Cinque anni fa aveva perso anche il figlio Roberto.

I funerali si terranno domani giovedì 8 aprile alle ore 16,15 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Ai familiari le condoglianze di Linea Libera.