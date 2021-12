quarrata. LUTTO, È SCOMPARSO IL “MARATONETA” FIORENZO SARDI

Maestro artigiano tappezziere nel 2012 aveva donato al presidente della Repubblica Napolitano un cuscino tricolore imbottito realizzato con la tecnica del capitonnè. Ha corso una ottantina di corse. I funerali, martedì 21 dicembre nella chiesa di Santallemura

QUARRATA. [a.b.] Si terranno martedì 21 dicembre alle 14,30 nella chiesa di Santallemura i funerali di Fiorenzo Sardi, scomparso poco dopo mezzogiorno a 81 anni. Maestro artigiano tappezziere, autore tra l’altro di bellissimi presepi esposti in questi anni al Polo Tecnologico Sardi nel 2012 aveva donato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano un cuscino tricolore imbottito, realizzato con la tecnica del capitonnè.

Un manufatto simile era stato donato al Comune di Quarrata in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

“Sardi – ebbe a dire il sindaco Marco Mazzanti nel ricevere il cuscino esposto nella sala giunta- è un esempio dell’ingegno e delle capacità degli artigiani di Quarrata e del legame profondo della nostra comunità ai simboli della nazione”

Nato a Buriano nel 1940, rimasto vedovo da poco e da tempo in pensione Sardi a Quarrata era conosciuto come il maratoneta. Nel 2009 era stato insignito del titolo di “Supermaratoneta”, un riconoscimento assegnatogli dal Club Super Marathon” avendo partecipato con l’allora Podistica Fattori in tutta Italia ad una ottantina di corse.

Tra queste ricordiamo “Il Passatore”, la Pistoia-Abetone, la Firenze –Reggello, le varie “Maratonine” svoltesi nel pistoiese e molte edizioni corse a Prato, Roma, Ostia, Carpi, Milano, Venezia e molte altre compresa la maratona di New York nel 1999 conclusa in 3 ore e 45 minuti.