quarrata. LUTTO PER LA SCOMPARSA DI PIETRO BAGNOLI, UN COMPAGNO DI BICI PERFETTO

Ex autista della Cap autolinee è stata una presenza costante fin dal primo palio dei Rioni

QUARRATA. In un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Stabbia ha perso la vita il quarratino Pietro Bagnoli, ex autista della Cap di Prato ma soprattutto un grande ciclista.

L’uomo che si trovava nel comune di Cerreto Guidi a bordo della sua bici, stava percorrendo via Francesca Sud quando a causa di uno scontro con un furgone che si sarebbe immesso nella strada principale, ha perso il controllo della bici finendo a terra.

Una caduta fatale per il 55enne quarratino. Sul posto è intervenuta una automedica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto altro che constatarne il decesso.

“Sei stato una presenza costante fin dal primo Palio del tuo amato ciclismo – ricordano dal Palio dei Rioni di Quarrata – e un terribile incidente ti ha strappato ai tuoi cari troppo presto…..riposa in pace, grande Pietro Bagnoli. Tutto il Palio dei Rioni si stringe intorno alla famiglia”.

C’è grande incredulità a Quarrata dove Bagnoli abitava e dove aveva numerosi compagni delle due ruote.

“Era un secondo babbo per me – scrive su facebook Andrea Checcaglini – ed era anche un compagno di bici perfetto. Non dimenticherò mai i nostri giri insieme, le nostre risate e le gare per vedere chi arrivava prima in cima alla salita!..”

Una morte assurda che ha suscitato grande tristezza anche in altri compagni di viaggio come Fausto Balli, anche lui reduce recentemente da una caduta dalla bicicletta: “Era un mio compagno di bici del nostro gruppo di Quarrata , sono quelle notizie che ti lasciano di sasso all’improvviso”.