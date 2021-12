quarrata. MALTEMPO, ALCUNI SMOTTAMENTI IN COLLINA: ALLERTA METEO FINO A STASERA

La Vab: al momento non si rilevano grosse criticità ma continua il nostro monitoraggio sul territorio. Ieri si è allagato un piano terra in via Vecchia Fiorentina a causa delle fogne intasate

QUARRATA. Due giorni di pioggia intensa. Per il momento sul territorio quarratino non si rilevano grosse criticità ad eccezione di alcuni piccoli smottamenti verificatisi sui cigli stradali nella parte collinare del Comune.

Il reticolo minore si sta “gonfiando” un po’ ovunque ma le opere idrauliche realizzate da parte del Consorzio stanno dando i loro effetti.

Il territorio è monitorato in particolare dal personale della Vab di Quarrata che ricorda ai cittadini di “fare particolare attenzione sulla strada per Buriano dove si stanno registrando alcuni smottamenti di cigli stradali”.

Secondo l’associazione quarratina nel corso della giornata potrebbero verificarsi altri “cedimenti nelle parti collinari”.

Da Legambiente ieri, nel giorno del Natale, è stata segnalato l’allagamento del piano terra di una abitazione in via Vecchia Fiorentina.

“Abbiamo constatato – ha scritto il presidente di Legambiente Daniele Manetti — che le fogne esterne sono tutte intasate.

Su questo problema della signora Francesca è doveroso dire che oltre alla manutenzione della fogna (che va fatta urgentemente) occorre quanto prima mettere in atto l’accordo di collaborazione su fogne e depuratore assunto tra l’assessore Gabriele Romiti e Publiacqua circa il problema complessivo”.

Si ricorda che l’allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico per il reticolo minore proseguirà fino alle 23,59 di stasera.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]