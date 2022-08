quarrata. MALTEMPO, CENTRO OPERATIVO COMUNALE ATTIVO PER GESTIONE EMERGENZA

Romiti: “Danni in quasi tutte le frazioni. Astenersi dal toccare linee elettriche a terra”

QUARRATA. A seguito dell’evento meteorologico calamitoso che ha colpito alcune frazioni della città di Quarrata, il Sindaco Gabriele Romiti ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Il C.O.C., aperto alle ore 13, sta coordinando le attività di gestione dei danni causati dall’evento calamitoso, con il coinvolgimento di VAB, Misericordia e Croce Rossa Italiana.

I danni principali registrati al momento hanno caratterizzato il centro in via Sanzio e Via Galilei – con particolare riguardo per quest’ultima dove è stata divelta l’intera copertura (vedi foto) – le frazioni di Montemagno, Santonuovo, Forrottoli e Lucciano – per la caduta di alberi – oltre a Tizzana e Olmi, con ulteriori scoperchiamenti di porzioni dei tetti.

Divelti anche tre pannelli elettorali nei parcheggi di Barba, Valenzatico e ex cinema Moderno.

Su indicazione di Enel Distribuzione si avverte la cittadinanza di evitare di avvicinarsi e/o toccare le linee elettriche a terra. Sono infatti in atto interventi di messa in sicurezza da parte della società, a seguito dei danni subiti dal maltempo.

“Abbiamo alcuni danni in quasi tutte le frazioni e stiamo intervenendo in modo coordinato su ogni segnalazione arrivata . Chiedo alla cittadinanza attenzione nel rispetto delle indicazioni arrivate da Enel Distribuzione: astenersi dal toccare linee elettriche a terra” così il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti.

“Ringrazio tutti i dipendenti comunali, gli operatori di Vab, Misericordia e Croce Rossa che si stanno spendendo in queste ore per gestire le conseguenze di questo evento meteorologico tanto violento quanto inatteso” conclude Romiti.

