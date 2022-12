quarrata. MALTEMPO. STRADE ALLAGATE E TORRENTI IN PIENA

Dalle 20 di stasera è aperto il Coc (centro operativo comunale). Il sindaco: “I cittadini che abitano lungo la via Brana e le strade più vicine all’Ombrone e allo Stella in via precauzionale se possono si trasferiscano ai piani alti delle loro abitazioni”

QUARRATA. [a.b.] Dalle 20 di stasera è aperto il Coc (centro operativo comunale di Protezione Civile) a Quarrata. Il sindaco in prima persona assieme al personale della Protezione Civile (Vab, Croce Rossa, Misericordia) stanno monitorando il territorio dopo le pioggie intense di queste ore.

Sorvegliato speciale al momento il torrente Stella che si è ingrossato raggiungendo livelli preoccupanti tra Casalguidi e Quarrata.

“La situazione in alcune strade di Quarrata — ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti — non è semplice.

Le strade da evitare sono via di Brana, via Vecchia Fiorentina in particolare all’altezza dell’incrocio Madonna dei Porciani, via Pontassio, via Falchero, via Rubattorno, via Bottaia, via Nuova, via del Casone, via di Mezzo, via Baccheretana e in modo particolare tutte le realtà vicine al fiume Stella e al fiume Ombrone“. In funzione le casse di espansione.

“Si raccomanda – conclude il sindaco – massima prudenza anche in tutto il resto del territorio.

I cittadini che abitano lungo la via Brana e le strade più vicine all’Ombrone e allo Stella in via precauzionale se possono si trasferiscano ai piani alti delle loro abitazioni”

Per segnalazioni e richieste di intervento è possibile chiamare lo 0573 774045 (attivo 24 ore su 24).

[in aggiornamento]