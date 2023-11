quarrata. MALTEMPO, UN CIPRESSO SI ABBATTE SULLA CHIESA DI BURIANO

Danni al muro e all’arco monumentale. Chiusa via della Chiesa

QUARRATA. [a.b.] Il nubifragio dei giorni scorsi non ha risparmiato il complesso storico monumentale della chiesa di San Michele Arcangelo di Buriano. Al momento via della chiesa è chiusa per la caduta di un grosso cipresso che ha danneggiato il muro e l’arco monumentale della chiesa.

Chiusa la strada per la frazione di Tacinaia.

“Abbiamo avvertito il Comune di Quarrata ma al momento non è intervenuto nessuno”.