quarrata. MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI: 850 MILA EURO DI INTERVENTI

È quanto deliberato dalla giunta municipale: saranno interessati circa 5 chilometri di viabilità tra centro cittadino e frazioni collinari e della piana

QUARRATA. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato un progetto da circa 850mila euro di investimenti per la manutenzione straordinaria di strade, piazze e parcheggi.

Dodici sono in tutte le strade coinvolte, appartenenti sia al centro cittadino che a diverse frazioni del della collina e della pianura quarratina, per un totale di circa 5 chilometri di viabilità.

A questi si deve aggiungere un’intera piazza, piazza Modesta Rossi, grande circa 700 metri quadri e il piccolo parcheggio di via del Pollaiolo, a servizio dell’impianto comunale per il tennis. Il progetto prevede la scarifica dell’attuale asfalto, in alcuni punti molto danneggiato, e la stesura di un nuovo manto bituminoso.

“La manutenzione del territorio – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – rappresenta uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale e per questo motivo, come giunta, abbiamo deciso di investire ingenti risorse nel rifacimento di alcune delle nostre strade, in modo da garantire una maggiore sicurezza sia agli automobilisti che le percorrono, sia ai pedoni”.

Le strade interessate dagli interventi di riqualificazione sono via di Lucciano, nel tratto tra via Trieste e via delle Poggiole ed in corrispondenza con l’abitato di Silvione; via Cimabue e via De Gasperi nei tratti più critici; tutta via della Libertà; via Trento, nel tratto tra via Fiume fino al parcheggio dello stadio comunale; via Vecchia Fiorentina I tronco, sia nel tratto tra l’incrocio con via della Madonna e l’ingresso di Villa La Magia, sia nel tratto che va dall’incontro con via del Cantone a Valenzatico verso la Madonna dei Porciani; tutta via Marco Polo, via del Pollaiolo per un tratto di circa 250 metri tra via Covona fino al tennis club ed oltre; tutte le vie Bettino Ricasoli a Barba e Bel Riposo a Valenzatico; alcuni metri di via delle Corbellicce; un lungo tratto di via Boschetti e Campano tra via San Gregorio fino all’impianto sportivo Selva Bassa.

Dopo l’approvazione in giunta del progetto, gli uffici devono adesso provvedere ad attuare le regolari procedure di gara per affidare i lavori, previsti nei prossimi mesi.

[comune di quarrata]